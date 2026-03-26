Scerbatura nell’area ex Sanderson dopo anni di abbandono Sos dal Comitato | Tutelare le mura storiche

Dopo anni di incuria, sono iniziati gli interventi di pulizia nell’area ex Sanderson, situata vicino al parcheggio della stazione di Tremestieri. L’erba alta e i rovi, che coprivano gran parte della zona, sono stati parzialmente rimossi. Un comitato ha chiesto di tutelare le mura storiche presenti nell’area, che da tempo rischiano di essere danneggiate dall’incuria.

L’associazione civica sollecita istituzioni, Soprintendenza e proprietà alla salvaguardia delle strutture perimetrali e alla valorizzazione del complesso L’erba alta, i rovi e decenni di abbandono stanno lasciando spazio ai primi interventi di pulizia nell’area dell’ex stabilimento agrumario Sanderson, accanto al parcheggio della stazione di Tremestieri. Un passaggio che segna l’avvio di una nuova fase per il sito industriale dismesso, oggi interessato da opere di scerbatura e rimozione della vegetazione spontanea dopo l’acquisizione all’asta dell’immobile, un tempo affidato alla curatela fallimentare. Un cambiamento visibile, che per il Comitato ex Sanderson rappresenta un segnale positivo di inversione di tendenza rispetto a una condizione di lungo degrado. 🔗 Leggi su Messinatoday.it © Messinatoday.it - Scerbatura nell’area ex Sanderson dopo anni di abbandono, Sos dal Comitato: “Tutelare le mura storiche” Articoli correlati Motori banditi nell’area verde di Prevalle per tutelare le farfalle dal rumore: “Hanno bisogno di silenzio”Prevalle (Brescia), 18 gennaio 2026 – Mezzi a motore off limits: passano gli insetti impollinatori. Piano pronto per le mura storicheSAN GIOVANNI Prosegue l’impegno del Comune di San Giovanni nella tutela e valorizzazione del patrimonio storico e culturale cittadino, da sempre uno...