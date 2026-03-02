PD all' attacco sui ciliegi ai Giardini a lago | Un abbattimento senza autorizzazioni Costituisce un illecito?

Il Partito Democratico ha denunciato il taglio di alcuni ciliegi ai Giardini a Lago, sostenendo che l’intervento sia stato effettuato senza le necessarie autorizzazioni. La polemica riguarda i lavori eseguiti a novembre in Viale Marconi, con l’opposizione che mette in dubbio la regolarità dell’operazione e chiede chiarimenti sulla legalità dell’abbattimento. La vicenda ha suscitato reazioni tra i cittadini e le istituzioni locali.