Ciliegi ai giardini a lago il PD contro Rapinese | Per sostituirli con i peri serve l’autorizzazione della Soprintendenza

Il PD ha criticato il sindaco Rapinese riguardo alla proposta di sostituire i ciliegi ai giardini a lago con alberi di peri, sottolineando che questa operazione richiede l’autorizzazione della Soprintendenza. Dopo le dichiarazioni del primo cittadino sulla vicenda, i rappresentanti dell’opposizione hanno replicato, evidenziando che eventuali cambiamenti arborei devono rispettare le normative vigenti e ottenere i permessi necessari.

I consiglieri comunali Stefano Legnani e Patrizia Lissi replicano al sindaco: “Le bugie non sono del Partito Democratico” Dopo la ricostruzione dei fatti e degli antefatti sulla vicenda dei ciliegi davanti al Tempio Voltiano fatta dal sindaco Raapinese, i suoi avversari politici replicano. Dopo il consigliere regionale Sergio Gaddi, sono intervenuti anche i consiglieri comunale del PD, Stefano Legnani e Patrizia Lissi. A loro, che lo accusavano di avere tagliato i ciliegi del tempio senza autorizzazione, Rapinese ha risposto illustrando gli atti della precedente giunta di centrodestra con i quali è stato autorizzato il taglio. In una nota congiunta i due esponenti del PD respingono le accuse del primo cittadino e sostengono che la questione riguardi soprattutto la sostituzione delle piante con una specie diversa. 🔗 Leggi su Quicomo.it

I peri bocciati in via XX Settembre "riciclati" ai giardini a lago: niente più ciliegi davanti al Tempio Voltiano

PD all'attacco sui ciliegi ai Giardini a lago: "Un abbattimento senza autorizzazioni. Costituisce un illecito?"Scoppia la polemica sul taglio dei ciliegi in Viale Marconi, dove l’opposizione solleva dubbi sulla legittimità dell’intervento realizzato lo scorso...

