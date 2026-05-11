Un’altra estate di lavori programmati sulla rete Rfi | dalla Firenze-Roma alla Caserta-Foggia le tratte coinvolte e i disagi

Quest’estate, i lavori programmati sulla rete Rfi coinvolgeranno diverse tratte, tra cui la Firenze-Roma e la Caserta-Foggia. La società ha confermato che saranno presenti disagi per i viaggiatori, con interventi che interesseranno le linee principali e regionali. La pianificazione di questi interventi mira alla manutenzione e al miglioramento delle infrastrutture ferroviarie, ma comporterà inevitabilmente modifiche e possibili ritardi nelle corse programmati.

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