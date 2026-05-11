Un’altra estate di lavori programmati sulla rete Rfi | dalla Firenze-Roma alla Caserta-Foggia le tratte coinvolte e i disagi
Quest’estate, i lavori programmati sulla rete Rfi coinvolgeranno diverse tratte, tra cui la Firenze-Roma e la Caserta-Foggia. La società ha confermato che saranno presenti disagi per i viaggiatori, con interventi che interesseranno le linee principali e regionali. La pianificazione di questi interventi mira alla manutenzione e al miglioramento delle infrastrutture ferroviarie, ma comporterà inevitabilmente modifiche e possibili ritardi nelle corse programmati.
“Un’estate piena di disagi ”. È la stessa Rete Ferroviaria Italiana ad ammetterlo, presentando il piano dei cantieri ferroviari per la seconda metà del 2026: otto principali interruzioni programmate nei mesi estivi, rallentamenti sulle linee dell’ Alta velocità e deviazioni che in alcuni casi porteranno ad allungamenti dei tempi di percorrenza fino a 90 minuti. Dopo i disagi già registrati negli ultimi anni per i cantieri, in particolare sulla direttrice Firenze-Roma, anche quest’estate migliaia di passeggeri dovranno fare i conti con lavori e limitazioni dovuti all’accelerazione dei cantieri legati al Pnrr e al piano di potenziamento della rete.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
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