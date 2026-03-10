Rfi | stop ai treni sulla Firenze-Roma dalla mezzanotte di sabato 11 alle 15 di domenica 12 aprile

Dalla mezzanotte di sabato 11 aprile alle 15 di domenica 12 aprile, i treni sulla linea alta velocità tra Roma e Firenze saranno sospesi. La sospensione è stata decisa per consentire lavori di modernizzazione della rete ferroviaria. La circolazione ferroviaria sarà interrotta per tutto il fine settimana, coinvolgendo i servizi di pendolari e di lunga percorrenza.

Firenze, 10 marzo 2026 – Uno stop per modernizzare la rete. Circolazione ferroviaria sospesa sulla linea alta velocità Roma-Firenze dalla mezzanotte di sabato 11 aprile fino alle 15 di domenica 12 aprile. Lo annuncia Rfi, spiegando che lo stop servirà a «consentire l'attivazione dell'Ertms (European Rail Traffic Management System), il più avanzato sistema europeo di supervisione e controllo della marcia dei treni». È prevista, inoltre, «una riduzione dell'offerta commerciale anche nella mattina di lunedì 13 aprile con il servizio che riprenderà regolarmente martedì 14 aprile». Le tratte coinvolte. L'intervento interesserà in particolare la...