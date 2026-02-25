Nelle ultime ore si è parlato molto di una possibile separazione tra Allegri e il Milan a fine stagione. Secondo quanto riportato da Michele Criscitiello, direttore di Sportitalia, l'allenatore livornese non sarebbe convinto di continuare la sua avventura in rossonero il prossimo anno. Carlo Pellegatti ha pubblicato un video sul proprio canale YouTube, in cui esprime il proprio punto di vista sulla vicenda. Ecco, di seguito, le sue parole. "Mi fanno impazzire quelli che sono contenti che vada via Allegri. Un allenatore che ha giocato senza Leao e Pulisic per tutto il campionato. Con questi punti, la scorsa stagione, sarebbe a -3 dal primo posto. Anche io non mi sto divertendo in certe partite, ma ci sono giocatori in forma che possono farmi divertire? No!" "Con una visione limitata si fermano ai novanta minuti della partita. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Milan, Pellegatti: “Se andasse via Allegri possiamo salutare anche Modric, Rabiot e Maignan”

