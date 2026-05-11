Una vita nell' Arma | il maresciallo Marialdo Rossin in pensione

Il maresciallo Rossin, dopo anni di servizio nell’Arma, ha deciso di andare in pensione. Con poche parole, ma grande attenzione ai dettagli, è stato riconosciuto come un ufficiale preciso e meticoloso. Durante la sua carriera, ha sempre mantenuto un atteggiamento professionale e puntuale, dimostrando competenza in ogni incarico affidatogli. Ora, la sua esperienza si conclude dopo un lungo percorso all’interno dell’istituzione.

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