Una vita nell' Arma | il maresciallo Marialdo Rossin in pensione
Il maresciallo Rossin, dopo anni di servizio nell’Arma, ha deciso di andare in pensione. Con poche parole, ma grande attenzione ai dettagli, è stato riconosciuto come un ufficiale preciso e meticoloso. Durante la sua carriera, ha sempre mantenuto un atteggiamento professionale e puntuale, dimostrando competenza in ogni incarico affidatogli. Ora, la sua esperienza si conclude dopo un lungo percorso all’interno dell’istituzione.
Ha unito qualità e quantità. Di poche parole, ma preciso, meticoloso e sempre e comunque “sul pezzo”. Un investigatore di rara bellezza, il classico carabiniere che si prende a cuore qualsiasi vicenda di cronaca che la sua lunga carriera gli ha posto davanti. Il maresciallo maggiore Marialdo.🔗 Leggi su Padovaoggi.it
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