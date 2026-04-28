Aveva l’arma in mano Garlasco e quel suicidio sospetto | il maresciallo parla a Mattino Cinque

A Garlasco, il caso di un suicidio avvenuto nel 2007 torna a suscitare attenzione. Il maresciallo intervenuto in trasmissione ha parlato di un episodio in cui l’individuo coinvolto aveva l’arma in mano prima di morire. Mentre il delitto di Chiara Poggi rimane al centro dell’interesse pubblico, altre vicende legate a quel periodo vengono rivalutate, anche se rimangono alcuni dubbi irrisolti.

A Garlasco il passato continua a pesare sul presente. Mentre il delitto di Chiara Poggi, uccisa il 13 agosto 2007, è tornato con forza al centro della cronaca, riemergono anche vicende rimaste ai margini, archiviate come suicidi ma accompagnate da interrogativi mai del tutto spenti. Tra queste c’è la morte di Giovanni Ferri, pensionato di 88 anni trovato senza vita nel 2010. Il 22 novembre di quell’anno l’uomo uscì di casa per la sua abituale passeggiata, si fermò al bar per un caffè e poi sparì. Sei ore dopo venne ritrovato in un anfratto di via Mulino, a Garlasco, con una ferita alla gola e un taglio al polso. Garlasco, il giallo della morte di Giovanni Ferri.🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

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