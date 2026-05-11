Una scelta

La riflessione sulle scelte che facciamo accompagna molti momenti della vita. Spesso ci si chiede se le decisioni sono davvero nostre o influenzate dalle aspettative degli altri. Non sempre è chiaro cosa definisca una scelta giusta o sbagliata, e talvolta il valore di una decisione si misura solo nel tempo, quando si decide di viverla fino in fondo. La paura di sbagliare può influenzare le scelte che facciamo quotidianamente.

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