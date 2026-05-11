Una scelta
La riflessione sulle scelte che facciamo accompagna molti momenti della vita. Spesso ci si chiede se le decisioni sono davvero nostre o influenzate dalle aspettative degli altri. Non sempre è chiaro cosa definisca una scelta giusta o sbagliata, e talvolta il valore di una decisione si misura solo nel tempo, quando si decide di viverla fino in fondo. La paura di sbagliare può influenzare le scelte che facciamo quotidianamente.
Quante volte, nella vita, ci siamo chiesti se stiamo scegliendodavvero oppure se stiamo solo seguendo ciò che gli altri siaspettano da noi? Esiste una scelta giusta o una scelta diventa talesolo quando decidiamo di viverla fino in fondo? E quanto pesano,nelle nostre decisioni, la paura di.🔗 Leggi su Milanotoday.it
Una scelta
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