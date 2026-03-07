Verso il referendum Una scelta consapevole per una giustizia più giusta | incontro alla Fiera

Lunedì alle 20.45 presso l’Auditorium sala Europa alla Fiera di Forlì, si tiene un incontro pubblico organizzato dalla Compagnia delle Opere Romagna. Il tema centrale è “Una scelta consapevole per una giustizia più giusta” e l’obiettivo è presentare il documento nazionale di Cdo in vista del referendum. L’evento si rivolge a chi intende approfondire le questioni legate alla giustizia prima dell’appuntamento elettorale.

L'iniziativa si propone di offrire strumenti di approfondimento e criteri di valutazione per affrontare in maniera consapevole il tema della riforma giudiziaria La Compagnia delle Opere Romagna organizza per lunedì alle 20.45, presso l'Auditorium sala Europa – Fiera di Forlì (via Punta di Ferro 2), l'incontro pubblico dal titolo "Una scelta consapevole per una giustizia più giusta", dedicato alla presentazione del documento nazionale di Cdo relativo al referendum sulla giustizia. L'iniziativa si propone di offrire strumenti di approfondimento e criteri di valutazione per affrontare in maniera consapevole il tema della riforma giudiziaria.