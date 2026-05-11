Una francese positiva all’hantavirus sintomi peggiorati dopo viaggio di rientro

Una donna francese ha contratto l’hantavirus, confermato da un test effettuato dopo che aveva manifestato i primi sintomi durante il viaggio di ritorno in Francia. La donna, che si trovava in viaggio, ha iniziato a sentirsi male a bordo del volo e, al suo arrivo, è stata sottoposta alle verifiche mediche che hanno dato esito positivo. I sintomi sono peggiorati nei giorni successivi al rientro.

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ABBONATI A DAYITALIANEWS Confermata la positività al virus. Una cittadina francese è risultata positiva all’hantavirus dopo aver accusato i primi sintomi durante il volo di rientro in Francia. La donna faceva parte dei passeggeri evacuati dalla nave Mv Hondius ed è stata immediatamente sottoposta ad accertamenti medici una volta atterrata. L’annuncio ufficiale è arrivato dalla ministra della Salute francese, Stéphanie Rist, che ha confermato come si tratti del primo caso registrato di hantavirus in Francia. Le condizioni della paziente. Secondo quanto riferito dalla ministra, le condizioni della donna si sarebbero aggravate nel corso della notte successiva al viaggio.🔗 Leggi su Dayitalianews.com © Dayitalianews.com - Una francese positiva all’hantavirus, sintomi peggiorati dopo viaggio di rientro ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Hantavirus, cittadina francese positiva: «Ci sono 22 contatti identificati»Una cittadina francese rimpatriata dalla nave da crociera MV Hondius è risultata positiva all’hantavirus. Epidemia di Hantavirus, decine di evacuati da Tenerife: sintomi per un francese appena rimpatriatoNel pomeriggio di ieri decine di persone sono state evacuate dalla MH Hondius, la nave da crociera al centro dell'epidemia di Hantavirus attraccata a... Argomenti più discussi: Positivi all'hantavirus un francese e un americano. Alert e intervento dei parà all'isola Tristan da Cunha; Paolini, buona la prima ma che fatica!; Hantavirus, primo caso di contagio in Francia, positivo anche un cittadino Usa rientrato dalla crociera; Hantavirus: passeggera francese con sintomi, 4 isolati in Italia, un americano positivo - Quotidiano La Voce. ?? Una cittadina francese rimpatriata dalla nave da crociera MV Hondius testata positiva per hantavirus. x.com Ci sono altre lingue che hanno qualcosa di simile al francese Si (variante di Sì). Come si chiama? reddit