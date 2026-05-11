Epidemia di Hantavirus decine di evacuati da Tenerife | sintomi per un francese appena rimpatriato

Nel pomeriggio di ieri, decine di persone sono state fatte evacuare dalla nave da crociera MH Hondius, ancorata a Tenerife, a causa di un'epidemia di Hantavirus. Un passeggero francese appena rimpatriato ha manifestato sintomi associati al virus. La nave, che si trovava al largo dell’isola, è stata sottoposta a controlli sanitari e le autorità hanno disposto l’evacuazione di alcuni passeggeri e membri dell’equipaggio.

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Nel pomeriggio di ieri decine di persone sono state evacuate dalla MH Hondius, la nave da crociera al centro dell'epidemia di Hantavirus attraccata a Tenerife. Tra loro c'è anche un cittadino francese, che ha manifestato dei sintomi di contagio. Positivo anche uno statunitense.🔗 Leggi su Fanpage.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Hantavirus, passeggeri evacuati dalla Hondius trasferiti all'aeroporto di TenerifeI passeggeri evacuati dalla nave Hondius attraccati a Tenerife sono in corso di trasferimento verso i Paesi di destinazione. Hantavirus: nave diretta a Tenerife. Tre passeggeri evacuati, l’Ue convoca una riunioneSono state evacuate dalla nave da crociera MV Hondius due persone in gravi condizioni. Argomenti più discussi: Hantavirus, cos'è la malattia trasmessa da topi: sintomi e cosa sapere; Hantavirus sulla nave da crociera, che virus è e come si contrae; Hantavirus. Dubbi sulle modalità di trasmissione. Nel 2020 uno studio argentino parlava di aerosol; Hantavirus, cos'è e quali sono i sintomi: il punto dopo i tre morti in crociera. Decine sono scese dalla nave da crociera a causa di un'epidemia mortale di hantavirus dopo la prima morte - Reddit reddit C’è allarme per il focolaio di hantavirus che su una nave da crociera ha provocato decine di contagiati e tre morti, ma questa malattia non è il nuovo Covid. Lo assicurano gli esperti che spiegano che questa malattia non ha le caratteristiche per diventare un pe - x.com x.com