Epidemia di Hantavirus decine di evacuati da Tenerife | sintomi per un francese appena rimpatriato
Nel pomeriggio di ieri, decine di persone sono state fatte evacuare dalla nave da crociera MH Hondius, ancorata a Tenerife, a causa di un'epidemia di Hantavirus. Un passeggero francese appena rimpatriato ha manifestato sintomi associati al virus. La nave, che si trovava al largo dell’isola, è stata sottoposta a controlli sanitari e le autorità hanno disposto l’evacuazione di alcuni passeggeri e membri dell’equipaggio.
Nel pomeriggio di ieri decine di persone sono state evacuate dalla MH Hondius, la nave da crociera al centro dell'epidemia di Hantavirus attraccata a Tenerife. Tra loro c'è anche un cittadino francese, che ha manifestato dei sintomi di contagio. Positivo anche uno statunitense.🔗 Leggi su Fanpage.it
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