Hantavirus cittadina francese positiva | Ci sono 22 contatti identificati

Una donna francese, rientrata con la nave da crociera MV Hondius, è risultata positiva all’hantavirus. Sono stati individuati 22 contatti legati a lei. L’autorità sanitaria locale ha avviato le procedure di sorveglianza e monitoraggio per le persone coinvolte. La donna è in isolamento, mentre le persone a stretto contatto stanno ricevendo le indicazioni necessarie. La situazione è sotto controllo e si stanno seguendo le procedure previste per questo tipo di casi.

Una cittadina francese rimpatriata dalla nave da crociera MV Hondius è risultata positiva all’hantavirus. Lo ha annunciato lunedì la ministra della Salute Stéphanie Rist, segnalando anche 22 casi di contatto identificat i. Dei cinque cittadini francesi rimpatriati e posti in isolamento all’ospedale Bichat di Parigi, le condizioni di una donna «purtroppo sono peggiorate durante la notte» e «i test sono risultati positivi», ha dichiarato alla radio France Inter. I cinque passeggeri «sono ricoverati in stanze con sistemi di ventilazione progettati per prevenire la contaminazione, sono ovviamente isolati in questo ospedale e vi rimarranno fino a nuovo avviso”, per un minimo di 15 giorni, ha aggiunto.🔗 Leggi su Open.online

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Assistente di volo forse anche infettato da hantavirus, ricoverato all'Amsterdam UMC - Reddit reddit