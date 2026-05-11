Una divina Sammartinese condanna il Baiso La doppietta di don Ametta regala la salvezza

Da ilrestodelcarlino.it 11 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

In una partita valida per la salvezza, la squadra di Sammartinese ha battuto BaisoSecchia con un risultato di 3-0. La doppietta di don Ametta ha contribuito alla vittoria e alla conquista della salvezza. La formazione di Sammartinese ha schierato in campo Falavigna, Turri, Malaguti, Acanfora, Re, Bega, Torlai, Valentini, Ametta, Barbieri e Montipò. Per BaisoSecchia sono entrati in gioco Coghi, Bianchini, Lecce, Carnevali e Berselli.

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SAMMARTINESE 3 BAISOSECCHIA 0 SAMMARTINESE: Falavigna, Turri, Malaguti, Acanfora (87’ Coghi), Re, Bega, Torlai, Valentini (68’ Bianchini), Ametta (62’ Lecce), Barbieri (89’ Carnevali), Montipò (81’ Berselli). A disp.: Franchetto, Gigante, Singh, Sula. All.: Paterlini BAISOSECCHIA: Rosa, Pavarini, Ovi (67’ Silvestri), Viviroli, Banzi (81’ Morselli), Ruopolo, Bertolani, Ghirelli (67’ Pederzini), Briselli, Caputo, Barozzi. A disp.: Brevini, Bonini, Incerti, Benassi, Casini, Zanetti. All.: Ferretti. Arbitro: Utili di Faenza (Lauriola di Bologna – D’Errico di Modena). Reti: 34’, 55’ Ametta; 75’ Bianchini. Note: spettatori 400 circa. Ammoniti: Falavigna, Acanfora, Valentini, Montipò, Bianchini, Barozzi, Morselli, Zanetti.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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