Una divina Sammartinese condanna il Baiso La doppietta di don Ametta regala la salvezza
In una partita valida per la salvezza, la squadra di Sammartinese ha battuto BaisoSecchia con un risultato di 3-0. La doppietta di don Ametta ha contribuito alla vittoria e alla conquista della salvezza. La formazione di Sammartinese ha schierato in campo Falavigna, Turri, Malaguti, Acanfora, Re, Bega, Torlai, Valentini, Ametta, Barbieri e Montipò. Per BaisoSecchia sono entrati in gioco Coghi, Bianchini, Lecce, Carnevali e Berselli.
SAMMARTINESE 3 BAISOSECCHIA 0 SAMMARTINESE: Falavigna, Turri, Malaguti, Acanfora (87’ Coghi), Re, Bega, Torlai, Valentini (68’ Bianchini), Ametta (62’ Lecce), Barbieri (89’ Carnevali), Montipò (81’ Berselli). A disp.: Franchetto, Gigante, Singh, Sula. All.: Paterlini BAISOSECCHIA: Rosa, Pavarini, Ovi (67’ Silvestri), Viviroli, Banzi (81’ Morselli), Ruopolo, Bertolani, Ghirelli (67’ Pederzini), Briselli, Caputo, Barozzi. A disp.: Brevini, Bonini, Incerti, Benassi, Casini, Zanetti. All.: Ferretti. Arbitro: Utili di Faenza (Lauriola di Bologna – D’Errico di Modena). Reti: 34’, 55’ Ametta; 75’ Bianchini. Note: spettatori 400 circa. Ammoniti: Falavigna, Acanfora, Valentini, Montipò, Bianchini, Barozzi, Morselli, Zanetti.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
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