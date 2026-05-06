La Virtus Mandrio pesca l’ostico Busseto Sammartinese-Baiso derby salvezza fratricida

Il sorteggio delle finali regionali di Seconda categoria ha assegnato alla Virtus Mandrio l’incontro contro il Busseto, mentre il derby tra Sammartinese e Baiso si giocherà per la salvezza. Le partite si svolgeranno domenica alle ore 16. La fase si svolge tra le 14 squadre vincenti dei play-off di girone e sarà trasmessa in diretta. Gli incontri si terranno in diverse sedi, secondo il calendario ufficiale.

Busseto-Virtus Mandrio e Libertas Ghepard-Atletic Progetto Montagna. Questo l’esito del sorteggio integrale fra le 14 vincenti dei play-off di girone in Seconda categoria che si sfideranno nelle finali regionali in onda domenica (ore 16.30) su campi neutri da stabilire. In caso di parità, previsti supplementari ed eventuali calci di rigore. Dopo aver battuto il Carpine in trasferta, la Virtus Mandrio incrocia la nobile decaduta Busseto che ha fatto il blitz sulla Virtus Calerno nell’epilogo del girone B. Avversario inedito anche per l’Atletic Progetto Montagna che ha pescato i bolognesi della Libertas Ghepard, team di Corticella capace di chiudere al 3° posto nel girone H e di aggiudicarsi entrambe le sfide di spareggio.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - La Virtus Mandrio pesca l’ostico Busseto. Sammartinese-Baiso, derby salvezza fratricida Notizie correlate Calcio dilettanti: Mattia è il sostituto di Baroni. Per la squadra della Bassa si tratta di un ritorno. Ferretti a Baiso, Borghesan a MandrioIl nuovo allenatore del Baiso/Secchia (girone B di Promozione) è Mattia Ferretti, che prende il posto di Lorenzo Baroni. Leggi anche: Promozione. Lo spareggio-salvezza fratricida. Tra Cuoiopelli e San Miniato Basso