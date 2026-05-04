Per i suoi cinquantanni l' Amat si regala la divina Diamanda Galas

Per i suoi cinquant’anni, l’Amat organizza un evento speciale con Diamanda Galas, artista nota per la sua voce unica nel panorama musicale. Cantante, compositrice e pianista di avanguardia, Galas sarà in concerto al Teatro la Fenice di Senigallia mercoledì 30 settembre. L’artista di San Diego, riconosciuta per le sue performance di grande impatto, offrirà uno spettacolo nel quale la sua potenza espressiva si farà ascoltare dal pubblico presente.