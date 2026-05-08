Sarà inaugurata domani alle 16, nei giardini di Schignano, la " Panchina Lilla ", dedicata alla sensibilizzazione sui disturbi del comportamento alimentare. L’iniziativa nasce dal lavoro condiviso del tavolo di lavoro per le pari opportunità, i diritti civili e le politiche di genere e del progetto "Ci siamo!" di Cittadinanza attiva per i beni comuni, su proposta della consigliera comunale di Vaiano, Matilde Calabrese, che insieme hanno promosso un percorso di attenzione e sensibilizzazione su temi sociali spesso ancora poco conosciuti o affrontati con difficoltà. La Panchina Lilla rappresenta un simbolo di ascolto, vicinanza e consapevolezza, pensato per accendere l’attenzione della comunità sui disturbi del comportamento alimentare, fenomeni complessi che coinvolgono sempre più persone, in particolare giovani e famiglie.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Una "Panchina Lilla" a Schignano. Simbolo di comunità più inclusiva

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