Il nuovo volto della Comunità Alloggio dell' Asp San Vincenzo De Paoli Un passo concreto verso una comunità più inclusiva

A Santa Sofia si è svolta l'inaugurazione dei lavori di riqualificazione della Comunità Alloggio dell'Asp San Vincenzo De Paoli, situata in via Unità d’Italia 47. La cerimonia ha segnato l'inizio di un intervento volto a migliorare le strutture e le condizioni dell'edificio, che ospita persone con diverse esigenze di assistenza. L'evento ha visto la partecipazione di rappresentanti locali e operatori del settore.

Santa Sofia ha celebrato l’inaugurazione dei lavori di riqualificazione della Comunità alloggio dell'Asp San Vincenzo de’ Paoli, situata in via Unità d’Italia 47. Il progetto, che ha visto il coinvolgimento di diverse istituzioni e finanziamenti pubblici, ha permesso il restauro e l’ammodernamento di spazi destinati a persone con disabilità, un intervento concreto per promuovere l’autonomia e l’inclusione sociale. Per la sindaca Ilaria Marianini si tratta di “un passo concreto verso una comunità più inclusiva”. Il restyling della struttura è stato realizzato grazie a due finanziamenti distinti: uno proveniente dal Pnrr, nell’ambito della Missione 5 “Inclusione e Coesione”, e l’altro dalla Fondazione Cassa dei Risparmi, attraverso il Bando di Distretto. 🔗 Leggi su Forlitoday.it © Forlitoday.it - Il nuovo volto della Comunità Alloggio dell'Asp San Vincenzo De Paoli. "Un passo concreto verso una comunità più inclusiva" Articoli correlati Diciottesima edizione della "Festa della Befana della San Vincenzo de’ Paoli”. "Bella ricorrenza di comunità, con i bambini al centro"La “Festa della Befana della San Vincenzo de’ Paoli”, giunta alla diciottesima edizione, si è svolta nel pomeriggio del 6 gennaio al Cospea Village... Maniace ritrova il medico di base: un passo concreto per la salute della comunitàUna notizia attesa, di quelle che incidono davvero sulla vita quotidiana delle persone. Altri aggiornamenti su Comunità Alloggio Temi più discussi: Dai templari al benessere interiore: Livorno e il nuovo volto della Valle Benedetta; Casa-famiglia sporca, titolare condannata; Esplosione nell'appartamento, casa distrutta dalla fuga di gas: 2 persone ferite, un uomo ustionato a volto e mani. Condominio evacuato. Grotte di Castro, grande partecipazione per l’inaugurazione della Casa di ComunitàNewTuscia – GROTTE DI CASTRO – Grande partecipazione e un clima di forte condivisione hanno accompagnato a Grotte di Castro l’inaugurazione della Casa di Comunità, il nuovo spazio nato nel cuore del ... newtuscia.it Case di comunità a rilento, solo il 4% è pienamente operativoLa nuova assistenza territoriale comincia a prendere forma. Tuttavia, l'obiettivo di comporre per intero, entro la scadenza del prossimo 30 giugno, il puzzle fatto di Case di comunità, Ospedali di com ... ansa.it L’esperienza della comunità-alloggio per minori, che attualmente ospita otto minori. Una vera e propria «comunità nella comunità» Santa Maria delle Grazie di Casatori - facebook.com facebook