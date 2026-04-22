Nose Art Festival | l’arte si scopre al buio tra profumi e sensi

Il Nose Art Festival si avvicina alla sua seconda edizione, con nuovi eventi sensoriali che si svolgeranno tra Montefalco e Perugia. Il 2 e il 3 maggio si terranno le prossime tappe della NAF Preview, un percorso che invita a scoprire l’arte attraverso profumi e sensazioni, creando un’esperienza immersiva nel buio. Gli appuntamenti rappresentano un momento di avvicinamento all’edizione completa, prevista più avanti nel calendario.

Il percorso che conduce alla seconda edizione del Nose Art Festival si prepara con nuovi appuntamenti sensoriali tra Montefalco e Perugia, dove il 2 maggio e il 3 maggio si terranno le prossime tappe della NAF Preview. L’iniziativa, nata dalla visione della Cantina Scacciadiavoli, punta a testare l’efficacia della proposta artistica prima del grande evento estivo previsto per il periodo dal 29 al 30 agosto 2026 negli spazi della storica struttura ottocentesca. Dopo aver registrato un riscontro positivo da parte del pubblico durante le precedenti edizioni tenutesi a Foligno e ad Ancona, il festival prosegue la sua strategia di diffusione territoriale.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Nose Art Festival: l’arte si scopre al buio tra profumi e sensi Notizie correlate Alla Pinacoteca Tosio Martinengo un viaggio tra arte e profumi: nasce “L’aroma dell’arte”Un percorso sensoriale che unisce pittura, olfatto e narrazione per scoprire i capolavori del museo in modo inedito. Un viaggio nei sensi: cena al buio a Campremoldo SottoMercoledì 22 aprile 2026 alle ore 20 alla Trattoria Da Beppe a Campremoldo Sotto (Gragnano) appuntamento con la Cena al buio.