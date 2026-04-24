Il 9 maggio si terrà un evento che attraversa i sentieri tra Narni e Gubbio, collegando la mostra dedicata a Giotto e San Francesco ai borghi dell'Umbria. L'iniziativa si svolge lungo percorsi che uniscono arte e natura, coinvolgendo i paesaggi e i luoghi storici delle due cittadine. L'evento mira a unire cultura e ambiente in un percorso che valorizza il patrimonio artistico e naturale della regione.

? Cosa sapere Il 9 maggio il progetto percorre i sentieri tra Narni e Gubbio.. L'iniziativa collega la mostra Giotto e San Francesco ai borghi dell'Umbria.. Il 9 maggio prossimo, lo Speco di San Francesco a Narni ospiterà una camminata nel bosco verso l’eremo incastonato nella roccia, segnando il prossimo passaggio del progetto che collega il territorio ternano a quello di Gubbio attraverso i sentieri del Poverello. L’iniziativa, denominata ’San Francesco tra arte, natura e spiritualità’, si inserisce nel più ampio quadro della mostra Giotto e San Francesco, attualmente esposta presso la Galleria Nazionale dell’Umbria fino al 14 giugno. Il...🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Narni e Gubbio: il cammino tra arte e natura sui sentieri del Santo

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