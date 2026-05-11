Un weekend tra natura creatività e divertimento alla Fattoria delle Maioliche

Sabato 16 e domenica 17 maggio si terranno due pomeriggi all’insegna della natura e della creatività nella Fattoria de Le Maioliche. Sabato 16 maggio dalle 16.00 alle 19.00 si parte con il Laboratorio dei Fiori Estivi, un’attività semplice e divertente in cui ogni piccolo aspirante coltivatore.🔗 Leggi su Ravennatoday.it

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