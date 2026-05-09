Scavalca la recinzione dell'aeroporto di Denver e attraversa la pista | investito e ucciso da un aereo

Un uomo ha oltrepassato la recinzione dell'aeroporto di Denver e si è trovato sulla pista mentre un aereo stava decollando. L'aereo lo ha investito, provocando un incendio a bordo. Tutti i passeggeri presenti sono stati evacuati in sicurezza. La polizia e i vigili del fuoco sono intervenuti sul luogo dell'incidente per gestire la situazione. Le autorità stanno indagando sulle cause dell'intrusione e sull'accaduto.

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