Scavalca la recinzione dell'aeroporto di Denver e attraversa la pista | investito e ucciso da un aereo
Un uomo ha oltrepassato la recinzione dell'aeroporto di Denver e si è trovato sulla pista mentre un aereo stava decollando. L'aereo lo ha investito, provocando un incendio a bordo. Tutti i passeggeri presenti sono stati evacuati in sicurezza. La polizia e i vigili del fuoco sono intervenuti sul luogo dell'incidente per gestire la situazione. Le autorità stanno indagando sulle cause dell'intrusione e sull'accaduto.
Un uomo è stato investito da un aereo che stava decollando all'aeroporto di Denver dopo aver scavalcato la recinzione dell'aeroporto: dopo l'incidente nel velivolo è scoppiato un incendio, tutti i passeggeri sono stati evacuati.🔗 Leggi su Fanpage.it
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