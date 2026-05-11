Un taxi a chiamata ma su rotaie | l’idea di RailEvo ridisegna i treni

Un'azienda ha presentato un progetto che prevede l’utilizzo di veicoli simili a taxi a chiamata, ma che si muovono su rotaie. L’idea consiste nel creare percorsi dedicati, chiamati “autostrade su rotaie”, per evitare l’intasamento dei binari tradizionali. Il progetto di RailEvo si concentra su sistemi di trasporto che combinano la flessibilità delle auto con la mobilità su rotaie. La proposta mira a offrire alternative più efficienti per gli spostamenti urbani e interurbani.

NON più binari intasati ma vere e proprie "autostrade su rotaie". È questo l’obiettivo di RailEvo, startup innovativa nata nel 2023 e insediata in Polo Meccatronica, l’hub tecnologico di Trentino sviluppo a Rovereto, che ha lanciato il prototipo del primo taxi ferroviario al mondo: un mezzo elettrico compatto e a guida autonoma, prenotabile da smartphone, in grado di trasportare fino a sei passeggeri, che viaggerà a 100 chilometri l’ora per trasportarli a destinazione senza gli intoppi e i ritardi tipici del trasporto ferroviario locale. La novità? Il taxi può salire su un binario sopraelevato e fermarsi, quando richiesto dall’utente, nelle...🔗 Leggi su Quotidiano.net

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