Sette treni di lusso operano in sei continenti offrendo esperienze di viaggio che sono veri e propri hotel a 5 stelle su rotaie. Questi convogli dispongono di suite private, ristoranti gourmet e spa a bordo, con paesaggi spettacolari visibili dai finestrini. I prezzi dei biglietti arrivano fino a 10.000 euro, rendendo ogni viaggio un’esperienza esclusiva e di alta gamma.

Sette convogli straordinari distribuiti in sei continenti dove il tragitto stesso è già la destinazione: suite private, ristoranti gourmet, spa e paesaggi da cartolina che scorrono fuori dal finestrino. Il tutto a bordo di treni che ridefiniscono il significato di viaggio lento. Dimenticate i sedili scomodi, i ritardi e il caos degli aeroporti. Nel mondo esiste una categoria di treni che non ha nulla da invidiare ai migliori hotel a cinque stelle: carrozze rivestite di seta, maggiordomi personali, degustazioni di vini pregiati e, fuori dal finestrino, alcuni dei paesaggi più straordinari del pianeta. Il prezzo? Si può arrivare a spendere fino a 10. 🔗 Leggi su Cultweb.it

© Cultweb.it - Questi 7 treni di lusso sono hotel a 5 stelle su rotaie: costano fino a 10.000 euro

Articoli correlati

Elodie sceglie hotel di lusso per la vacanza in Thailandia, quanto costanoIl 2025 è stato un anno intenso e ricco di soddisfazioni per Elodie, che solo di recente ha concluso un trionfale tour di palasport.

Leggi anche: Vendite online, rischi fino a 2.000€ di multa su questi siti famosissimi: ecco quando scattano i controlli