Taxi ferroviario autonomo a Trento debutta RailEvo | il futuro corre sui binari

A Trento è stato presentato il primo prototipo di taxi ferroviario autonomo, chiamato RailEvo. Questa innovazione mira a eliminare gli orari fissi e le attese in stazione, offrendo un nuovo modo di spostarsi sui binari. Il veicolo, completamente autonomo, rappresenta un tentativo di rivoluzionare il trasporto ferroviario nella regione. La dimostrazione si è svolta recentemente, attirando l’attenzione sulla tecnologia che potrebbe cambiare le modalità di viaggio.

Niente più orari fissi, niente più attese in stazione. Il futuro del trasporto ferroviario prova a cambiare volto e lo fa da Trento, dove è stato svelato il primo prototipo di taxi ferroviario autonomo. Si chiama RailEvo ed è un sistema innovativo che promette di rivoluzionare la mobilità su.🔗 Leggi su Trentotoday.it Notizie correlate Leggi anche: Cade un cavo elettrico sui binari: traffico ferroviario in tilt Sabotaggio ferroviario, sicurezza: il giorno del decreto. I raid sui binari e le chat di TelegramBologna, 9 febbraio 2026 – “Adelante, Pedro, con juicio, si puedes”: scomodare la letteratura e il Manzoni (“Avanti, con giudizio se puoi”, era la... Altri aggiornamenti Temi più discussi: RailEvo, svelato oggi a Trento il prototipo di taxi ferroviario autonomo; RailEvo, svelato a Trento il prototipo di taxi ferroviario autonomo; Mobilità del futuro: domani la presentazione di RailEvo, il taxi ferroviario autonomo on demand; TRENTINO TRASPORTI * MOBILITÀ DEL FUTURO: A TRENTO LA PRESENTAZIONE DI RAILEVO, IL TAXI FERROVIARIO AUTONOMO ON DEMAND (28/4 ORE 14.00). RailEvo, svelato a Trento il prototipo di taxi ferroviario autonomoPresentato oggi a Trento il prototipo RailEvo in scala 1:1. L'innovativo sistema di trasporto ferroviario autonomo on demand è stato sviluppato dall'omonima startup italiana insediata nell'hub dell'In ... ansa.it RailEvo, nasce il treno-taxi italiano a guida autonoma che sfrutta le vecchie linee ferroviarie a binario unicoVita quotidiana di un pendolare in treno: tra annunci di ulteriore ritardo, orari scomodi e un solo binario sul quale viaggiare. Lentamente. Molto lentamente. Ma tutto questo potrebbe presto cambiare. corriere.it Anteprima MONDIALE: RailEvo, svelato oggi a Trento il prototipo di taxi ferroviario autonomo. Una vera rivoluzione del trasposto su rotaia. Il progetto nasce grazie alla sinergia della startup RailEvo con Trentino Trasporti, FBK e Trentino Sviluppo. #SceglilaTu - facebook.com facebook RailEvo, svelato a Trento il prototipo di taxi ferroviario autonomo. I passeggeri non dovranno più attendere il treno sul binario #ANSA x.com