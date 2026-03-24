Olimpiadi di cybersicurezza studenti dell' Itts Belluzzi Da Vinci tra i migliori | uno è al top in Italia

Cinque studenti dell’Itts Belluzzi Da Vinci di Rimini alle selezioni territoriali di OliCyber. Conquistata la finale nazionale di Salerno "Ci congratuliamo con tutti gli studenti in gara per essersi cimentati in questa iniziativa, che risponde a esigenze di competenze precise e delicate, a testimonianza dell'importante didattica portata avanti dall'istituto Belluzzi Da Vinci - spiegano dalla scuola -. In particolare, è con grande piacere che comunichiamo che gli studenti Guido Donati e Davide Uliana della classe 2F si sono qualificati tra i primi 100 in Italia guadagnandosi un posto nella gara finale che si terrà a Salerno dal 17 al 19 aprile. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

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