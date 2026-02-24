Ravenna nella top ten nazionale del risparmio | è tra le dieci città d' Italia con l' inflazione più bassa

Ravenna si posiziona tra le dieci città italiane con l'inflazione più bassa, secondo i dati dell'Istat pubblicati oggi. La causa di questa situazione risiede in una crescita dei prezzi più contenuta rispetto ad altre aree del paese. La città ha registrato un aumento dei costi di vita inferiore alla media nazionale, rispecchiando un andamento stabile nei prezzi di beni e servizi. Questi numeri dimostrano un trend positivo per la città, che si distingue per la sua tenuta economica.

In una classifica composta da 78 città, Forlì-Cesena si posiziona al 58esimo posto, 30 posti più in basso rispetto alla media nazionale, con un'inflazione annua di gennaio del +0,5% e una spesa aggiuntiva su base annua equivalente a 138 euro per una famiglia media. Ravenna si trova ancora più in basso, al 71esimo posto e tra le dieci città più virtuose d'Italia: l'inflazione è pari a +0,3% e una spesa aggiuntiva su base annua equivalente a 83 euro. Con Rimini si deve risalire la classifica: la città, infatti, si trova appena sotto la media nazionale, al 29esimo posto. Qui l'inflazione annua di gennaio è di +0,9% e la spesa aggiuntiva su base annua è pari a 248 euro. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

Inflazione, in Toscana a dicembre è sopra la media nazionale: +1,4%. Siena tra le città più care d’ItaliaA dicembre 2025, l’inflazione in Toscana si attesta al +1,4%, superiore alla media nazionale.

