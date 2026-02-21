Vulcanico e innovativo Il sogno di riportare le zebre in serie B Grandi investimenti

Giorgio Mendella ha fatto notizia per il suo impegno nel riportare le zebre in serie B, investendo ingenti risorse nel progetto. La sua passione per lo sport e l’innovazione lo ha portato a concentrare i suoi sforzi sul rilancio del Viareggio calcio, coinvolgendo anche altri settori. Con una strategia audace, mira a trasformare il sogno in realtà, puntando a una crescita concreta della squadra. La sua determinazione si manifesta attraverso azioni concrete e decisioni decise.

Vulcanico. Sportivamente parlando, anche pantagruelico. Innovativo. Giorgio Mendella è stato anche questo, con Viareggio (non solo il Viareggio calcio) al centro dei pensieri. Sempre. O in prima persona o come sponsor con i marchi della galassia del suo gruppo imprenditoriale Intermercato del quale Mendella era la voce e il volto pubblico. Le tre stagioni ‘mendelliane’ del calcio bianconero sono state un inno alla notizia giornaliera. Sempre da copertina. Acquisti importanti. Soprattutto, la prima stagione (1988-1989) con il ripescaggio dall’Eccellenza e poi un terzo posto non in linea con le speranze della vigilia.🔗 Leggi su Lanazione.it Bertini: il sogno di riportare Bergamo in vetta al volleyBertini ha deciso di puntare tutto per far tornare Bergamo in cima al volley. Manovra, Conte: “Non c’è nulla di nulla per sanità e scuola, solo grandi investimenti per le armi”La recente manovra del governo non prevede interventi specifici nel settore sanitario, scolastico e sulla sicurezza, secondo le dichiarazioni di Conte. Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Vulcanico e innovativo. Il sogno di riportare le zebre in serie B. Grandi investimenti.