Annalisa ha tenuto il suo primo concerto all'Unipol Dome di Milano, ricevendo applausi per una performance definita perfetta ed emozionante. L’artista ha commentato di essere felice e onorata per l'esperienza, mentre il pubblico ha risposto con entusiasmo. La serata ha visto un grande coinvolgimento tra le persone presenti, che hanno ascoltato con attenzione e partecipazione le sue canzoni.

M ilano, 11 mag. (askanews) – Una performace perfetta ed emozionante, Annalisa è la regina di Milano. Con 16.000 presenze ha debuttato all’Unipol Dome registrando il tutto esaurito. E’ la prima donna ad esibirsi nella nuova arena della città, i fan l’hanno accolta calorosamente e lei ha risposto con uno show di 2 ore e mezza in cui ha cantato tutte le sue hit una dietro l’altra, a cui si è aggiunta l’esibizione a sorpresa in “Nessun dorma”. “Sono molto felice e onorata di aver avuto questa gigantesca opportunità. È una location incredibile e quindi chissà quanti altri concerti avverranno qui e questo mi fa sentire ancora più onorata”. Uno show di grande livello, costruito con maestria; sul palco i musicisti di sempre, oltre a 14 ballerini diretti da Simone Baroni, con scenografie di grande impatto.🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Un successo il suo primo concerto all'Unipol Dome. Lei: "felice e onorata"

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie correlate

Ligabue in concerto a Milano: si inaugura l'Unipol Dome. Scaletta, orari, come arrivare e tutte le strade chiuseMilano, 6 maggio 2026 – È arrivato il grande giorno dell’inaugurazione dell’Arena Santa Giulia per quanto riguardo i concerti.

Leggi anche: La scaletta del concerto di Annalisa stasera a Milano: orari, canzoni e come raggiungere l’Unipol Dome

Argomenti più discussi: Dentro è America, fuori è Italia: com’è vedere un concerto all’Unipol Dome; Milano inaugura la Unipol Dome Arena, il nuovo 'tempio della musica' a Santa Giulia: sul palco Ligabue; LIGABUE | GRANDE SUCCESSO PER LA PRIMA NOTTE CHE HA INAUGURATO L’UNIPOL DOME DI MILANO; Annalisa tra fuoco e fiamme, all’Unipol Dome un live in stile kolossal.

Domani sera a Milano ci sarà una suora ma anche una PORNODIVA! #ANNALISA sarà la prima Donna a cantare all'Unipol Dome! x.com

ANNALISA INAUGURA L’UNIPOL DOME DI MILANO reddit

Annalisa fa la storia all’Unipol Dome di Milano: lo show sold outLa cantante savonese ha stupito ancora una volta inaugurando la nuova arena del capoluogo lombardo. Ora resta il gran finale del tour Ma noi siamo fuoco – Capitolo II. libero.it