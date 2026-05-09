La scaletta del concerto di Annalisa stasera a Milano | orari canzoni e come raggiungere l'Unipol Dome
Stasera alle 21, l'Unipol Dome di Milano ospita il concerto di Annalisa. La cantante si esibirà con alcune delle sue canzoni più conosciute, tra cui Sinceramente, Mon Amour e Bellissima. La scaletta prevede l'inizio dello spettacolo alle 21 e include anche altri brani del suo repertorio. Per chi si vuole spostare verso il luogo dell’evento, sono disponibili diverse opzioni di trasporto pubblico e mezzi privati.
Alle 21 inizierà il concerto di Annalisa all'Unipol Dome di Milano. Tra le canzoni che canterà ci saranno i suoi brani più famosi: Sinceramente, Mon Amour, Bellissima. Ecco la scaletta e come raggiungere l'Unipol Dome.🔗 Leggi su Fanpage.it
Il meglio del concerto di Annalisa a Genova del 23-04-2026
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