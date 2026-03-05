Edison Next Government si occuperà da ora della gestione dell’illuminazione pubblica e dei semafori nel Comune di Modena. La società ha annunciato che questa nuova assegnazione porterà a un risparmio notevole sui costi di gestione. La transizione riguarda l’intera rete di lampioni e impianti semaforici presenti nel territorio comunale. La gestione diretta passerà quindi a Edison Next Government.

Edison Next Government è il nuovo gestore del servizio di illuminazione pubblica e degli impianti semaforici del Comune di Modena. Il servizio sarà attivo dall’1 maggio 2026 (fino a quel momento il servizio continuerà a essere garantito dal gestore uscente Hera Luce) e avrà una durata di 9 anni. L’appalto per l’affidamento della gestione complessiva del servizio è stato aggiudicato all’operatore economico al termine di una gara europea a procedura aperta per l’affidamento del servizio di illuminazione pubblica e della gestione dei sistemi semaforici cittadini, comprensiva della gestione delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni. La gara è stata espletata con applicazione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità-prezzo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Illuminazione e semafori . La gestione passa a Edison: "Ci sarà un risparmio notevole"

Nuovo appalto per gestione semafori e impianti illuminazione stradale: bandi in arrivo entro fine annoA Cremona, dove il sole si alza lentamente sopra i tetti di mattoni e le strade silenziose si svegliano al rumore dei primi autobus, si sta...

Rosignano Marittimo, al via il partenariato pubblico-privato con Edison per riqualificare l'illuminazione pubblica: "Città più sostenibile e sicura"Dopo l'introduzione dell'intelligenza artificiale applicata alle telecamere video-trappola per contrastare il fenomeno dell'abbandono dei rifiuti -...

Una raccolta di contenuti su Illuminazione e semafori La gestione....

Temi più discussi: Illuminazione e semafori . La gestione passa a Edison: Ci sarà un risparmio notevole; Lampioni spenti o semafori in avaria? Due nuovi sistemi per le segnalazioni; Un piano d'azione pubblico-privato per modernizzare lampioni e semafori; Rivoluzione luce a Siena: maxi piano da privati per rifare lampioni e semafori.

A Edison la gestione dell’illuminazione pubblica e dei semafori del Comune di ModenaEdison Next Government S.r.l è il nuovo gestore del servizio di illuminazione pubblica e degli impianti semaforici del Comune di Modena. Il servizio sarà attivo dall’1 maggio 2026 (fino a quel momento ... sassuolo2000.it

ILLUMINAZIONE PUBBLICA, OK ALLA FINANZA DI PROGETTO PER IL RESTYLINGVia libera della Giunta comunale, nella seduta di martedì 3 marzo, all’avvio della procedura di finanza di progetto per la riqualificazione complessiva degli impianti di illuminazione pubblica e semaf ... oksiena.it

Martedì il confronto tra la direzione dell’azienda, specializzata in sistemi di illuminazione professionale per il settore dell’intrattenimento, e le organizzazioni sindacali - facebook.com facebook

4/3/26. Ripristinata completamente l'illuminazione (prima attiva solo parzialmente) nella cella campanaria del campanile di S. Domenico nell'omonima isola a nordest di Chioggia. La chiesa-santuario si distingue anche per la croce luminosa sull'ansa sud ove x.com