Interventi straordinari su impianti di illuminazione e semafori | quando iniziano i lavori

A partire dalla settimana del 4 maggio, condizioni meteorologiche permettendo, inizieranno i lavori di manutenzione straordinaria su alcuni impianti di illuminazione e semafori nel territorio comunale di Ferrara. L’intervento riguarda diverse vie della città e mira a migliorare la funzionalità degli impianti installati. I lavori sono programmati per durare alcuni giorni e coinvolgono le operazioni di riparazione e aggiornamento delle strutture esistenti.

Se c’è più luce, c’è più sicurezza. Per questo, prenderanno il via nella settimana del 4 maggio prossimo (condizioni meteo permettendo) i lavori di manutenzione straordinaria di una serie di impianti di illuminazione e impianti semaforici nel territorio comunale di Ferrara, nell'ambito del.🔗 Leggi su Ferraratoday.it Notizie correlate Autostrada A14, lavori agli impianti di illuminazione: chiude il tratto tra Riccione e CattolicaSulla A14 Bologna-Taranto, per consentire lavori di manutenzione degli impianti di illuminazione, dalle 21 di giovedì 16 alle 5 di venerdì 17 aprile,... Al via i lavori di manutenzione straordinaria degli impianti di illuminazione pubblica nella zona del porto storicoANCONA – Al via il progetto dell’Autorità di sistema portuale del mare Adriatico centrale per la manutenzione straordinaria degli impianti di... Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Interventi straordinari su impianti di illuminazione e semafori: quando iniziano i lavori; Interventi straordinari su impianti di illuminazione e semaforici; Conti approvati, ma il dibattito si accende: nodo opere e risorse; Nuoto, lavori straordinari alla piscina comunale di Milazzo. Jesi Più fondi agli impianti sportivi dalla variazione di BilancioManutenzione straordinaria al campo da rugby di via Mazzangrugno, tabellone segnapunti al Palasport, illuminazione allo Stadio Carotti e intervento all'impianto di ventilazione della piscina comunale ... qdmnotizie.it Interventi straordinari su impianti di illuminazione e semaforici: al via le opere per migliorare la sicurezza in via Comacchio e sui percorsi pedonali di via Liuzzo e di ...Prenderanno il via nella settimana del 4 maggio prossimo (condizioni meteo permettendo) i lavori di manutenzione straordinaria di una serie di impianti di illuminazione e impianti semaforici nel terri ... cronacacomune.it Si comunica che in data 2 maggio 2026, a seguito di un guasto imprevisto agli impianti del Centro Elaborazione Dati (CED) di Roma, si è resa necessaria l’effettuazione di interventi straordinari di manutenzione urgente, con conseguente sospensione dei serv - facebook.com facebook Spiagge di Aspra: A maggio i consueti interventi ordinari e straordinari. In settimana la gara da parte di AMB x.com