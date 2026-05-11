Un residente di via Aldo Moro | Strada dimenticata il degrado che offende Pescara FOTO
Un residente di via Aldo Moro ha commentato la situazione della zona, definendola una strada dimenticata che mostra un livello di degrado che offende la città di Pescara. Ha evidenziato come alcune aree della città sembrino trascurate, con il decoro urbano e la manutenzione ordinaria quasi assenti, dando l’impressione di territori di “serie C” in cui la cura degli spazi pubblici non viene mantenuta regolarmente.
«Esistono zone della nostra città, Pescara, che sembrano appartenere a un’altra categoria, quasi fossero territori di "serie C" dove il decoro urbano è un optional e la manutenzione ordinaria un evento raro. È il caso di via Aldo Moro, dove i residenti sono ormai stanchi di assistere al medesimo.🔗 Leggi su Ilpescara.it
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