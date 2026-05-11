Un residente di via Aldo Moro | Strada dimenticata il degrado che offende Pescara FOTO

Un residente di via Aldo Moro ha commentato la situazione della zona, definendola una strada dimenticata che mostra un livello di degrado che offende la città di Pescara. Ha evidenziato come alcune aree della città sembrino trascurate, con il decoro urbano e la manutenzione ordinaria quasi assenti, dando l’impressione di territori di “serie C” in cui la cura degli spazi pubblici non viene mantenuta regolarmente.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui