minacce a giorgia meloni due condannati dopo 4 anni per la foto della renault 4 dove venne trovato aldo moro

Due persone sono state condannate dopo quattro anni per aver pubblicato sui social contenuti considerati intimidatori, tra cui una foto di una Renault 4 sulla quale si trova un’immagine di Aldo Moro. La vicenda riguarda minacce rivolte a una politica, con le immagini condivise online che hanno generato attenzione e preoccupazione. La sentenza è stata emessa in merito alle accuse di intimidazione attraverso i social network.

Per il Tribunale di Milano avrebbero pubblicato sui social contenuti dal forte valore intimidatorio, minacce simboliche, nei confronti di Giorgia Meloni e per questo sono stati condannati a tre mesi di reclusione, senza sospensione della pena. I condannati sono un 32enne e un 49enne che, tramite i rispettivi legali, dovrebbero ricorrere in appello contro la sentenza, pronunciata lunedì 2 marzo. I fatti risalgono all’agosto 2022. Come è stata minacciata Giorgia Meloni Gli episodi di natura intimidatoria nei confronti dell’allora leader di Fratelli d’Italia, e non ancora premier, sarebbero due, ben distinti. Secondo quanto riporta Open, il 26... 🔗 Leggi su Virgilio.it

