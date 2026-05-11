Un progetto pensato come una chiamata a raduno un invito a costruire un diverso modo di stare al mondo

Un nuovo progetto si presenta come un invito a riunirsi e a ripensare il modo di vivere insieme, proponendo un’esperienza che unisce poesia e leggerezza. Si tratta di un padiglione che, pur essendo delicato nel design, può mutare forma e assumere diverse identità. L’obiettivo è creare uno spazio che favorisca l’incontro, la riflessione e la trasformazione, mantenendo un carattere poetico e aperto al cambiamento.

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(askanews) – Un padiglione poetico, delicato, ma anche capace di cambiare pelle e trasformarsi in una discoteca, il tutto tenuto insieme da una forma liquida, che è quella che alimenta il lavoro di Chiara Camoni, l’artista del Padiglione Italia alla Biennale Arte, che con la curatrice Cecilia Canziani ha realizzato il progetto Con te con tutto, pensato come “una chiamata a raduno, un invito a costruire un diverso modo di stare al mondo”. E nello spazio enorme delle due tese del padiglione, il lavoro di Camoni trova un suo indiscutibile equilibrio, senza snaturare la propria dimensione. «C’è una monumentalità che passa attraverso le grandi dimensioni – ha detto l’artista ad askanews – ma c’è una monumentalità che è data anche dall’intenzione, dall’intensità del gesto e dal peso specifico.🔗 Leggi su Amica.it © Amica.it - Un progetto pensato come "una chiamata a raduno, un invito a costruire un diverso modo di stare al mondo" ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Los mayores MISTERIOS de la Historia en un solo vídeo Notizie correlate Leggi anche: Torna "Vuelvo al Sur", un modo di stare al mondo senza urlare L'ADHD non è un difetto. Come il cervello elabora il mondo in modo diversoPer anni l'ADHD è stato raccontato come un problema di disciplina, di scarsa concentrazione, di mancato autocontrollo. Argomenti più discussi: M-TECH Alfredo Ferrari / il concorso di progettazione; Tranvia Biella–Oropa, inaugurata la segnaletica: 11 paline raccontano lo storico percorso; Centro Benelli, inaugurato il mercatino di prodotti a KM0; La monumentalità dell'intenzione: Chiara Camoni alla Biennale di Venezia. La sfortuna è stata la nostra, quella di essere stati governati da un incompetente. Sul PNRR stendiamo un velo pietoso, ha presentato un progetto inaccoglibile, fortuna che poi ci ha pensato #Draghi #banchiarotelle #mascherinefallate #russiinitalia #primule # x.com Finalmente ho davvero finito un progetto di cucito! E l'ho indossato in pubblico!! reddit