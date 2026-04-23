C’è una musica che non si suona, ma si attraversa. Ti prende per mano senza chiederti il permesso e ti porta altrove, dove le geografie smettono di essere confini e diventano memoria. È quella musica che nasce quando qualcuno decide che il Sud non è un punto cardinale ma uno stato dell’anima. Vuelvo al Sur è questo: una casa costruita con note, più che con mattoni. Una casa dove il tempo si siede, beve qualcosa e resta. Non per nostalgia, ma per riconoscimento. Perché certi suoni non invecchiano, aspettano. E allora succede che un pianista siciliano, Fabrizio Mocata, si metta a dialogare con una voce che ha attraversato un secolo senza perdere la grazia.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Torna "Vuelvo al Sur", un modo di stare al mondo senza urlare

No one dares approach the arrogant campus idol, but she proposed—and he accepted! #drama #love

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