L' ADHD non è un difetto Come il cervello elabora il mondo in modo diverso

Una ricerca pubblicata su The Lancet evidenzia che l'ADHD è ancora poco conosciuto e spesso frainteso. Un libro analizza come il cervello delle persone con questa condizione elabori il mondo in modo diverso rispetto alla norma. La comunità scientifica continua a studiare i meccanismi coinvolti, mentre esperti e pazienti si confrontano sulle proprie esperienze quotidiane.

Per anni l'ADHD è stato raccontato come un problema di disciplina, di scarsa concentrazione, di mancato autocontrollo. Ma le neuro-scienze stanno costruendo un'altra narrazione: quella di un cervello che elabora, sente e interagisce con il mondo in modo diverso da ciò che siamo abituati a considerare "normale". Non un difetto da correggere. Ma un altro modo di essere umani. E questa prospettiva, promossa - tra gli altri - dal neuroscienziato Miguel Toribio-Mateas nel suo libro appena pubblicato, Cuerpo y mente. ADHD (Alienta Editorial), potrebbe cambiare il modo in cui milioni di persone capiscono se stesse. Toribio-Mateas è lui stesso diagnosticato di ADHD e autismo nell'età adulta, dopo anni vissuti senza renderne conto. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

Adhd e Dsa: non è un’epidemia, è un fenomeno a lungo invisibile. Il caro prezzo delle diagnosi tardiveAll’inizio è stato difficile. Le provavo tutte ma non funzionava niente. Veronica Scaffidi è una giovane insegnante di scuola primaria di Roma. Cinque anni fa il suo primo incontro con Gabriele (nom ... altovicentinonline.it

Cervelli da medaglia: atleti olimpici con ADHD che l'hanno trasformato nel loro superpotereDa Amber Glenn ad Alysa Liu, scopri come gli atleti olimpici con ADHD trasformano la neurodivergenza in un vantaggio competitivo. Storie di successo e iperfocus tra banchi di scuola e podi. skuola.net

