Un Posto al Sole anticipazioni al 22 maggio | Marina vuole allontanare Greta

Nelle puntate di questa settimana di Un Posto al Sole, si scopre che Marina sta nascondendo un piano volto a tenere Greta lontana da Roberto. La donna agisce senza far trapelare nulla, mantenendo un atteggiamento riservato mentre mette in atto le sue mosse. La situazione si sviluppa nel corso dei prossimi episodi, senza che siano ancora rivelate le motivazioni o le conseguenze di questa strategia.

Un Posto al Sole, anticipazioni dal 18 al 22 maggio. Marina continua a tramare nell’ombra per allontanare Greta da Roberto. Marina continua a tramare nell’ombra per allontanare Greta da Roberto e dalla loro famiglia, mentre Cristina accoglie con entusiasmo il riavvicinamento con Leo. Per compiacerlo, però, sarà pronta a spingersi oltre i propri limiti, rischiando di compiere scelte di cui potrebbe pentirsi amaramente. Nel frattempo, tra Raffaele e Ornella il gelo non sembra sciogliersi, mentre il legame tra Ornella e Vanni si fa sempre più intenso. Mariella tenta di aprire gli occhi a Bice sulla relazione con Sergio, ottenendo però un risultato diverso da quello sperato, continuano le anticipazioni di Un Posto al Sole.🔗 Leggi su 2anews.it

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