Un Pos un po' di distrazione e l' illusione di fare del bene E la truffa è servita

Una semplice distrazione con un terminale Pos portatile può portare a truffe di piccola entità. Basta una breve esitazione, una scusa convincente e il gioco è fatto, con il malcapitato che si ritrova a credere di aver aiutato qualcuno, mentre in realtà si tratta di un raggiro. Questa tecnica si basa su un'illusione di benevolenza e sfrutta la fiducia della vittima in pochi secondi.

Adesso ai truffatori basta solo un Pos portatile, una bella favoletta per intenerire la vittima e un momento di distrazione. Non è un eufemismo, è la realtà dei fatti, anche in Trentino. Nei giorni scorsi, infatti, la polizia locale delle Giudicarie ha lanciato l’allarme e acceso i riflettori su.🔗 Leggi su Trentotoday.it

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