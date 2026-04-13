Cuccioli di razza a prezzi stracciati in vendita sui social | La truffa è servita | fino a 600 euro richiesti a persone fragili

Negli ultimi tempi sono stati segnalati numerosi annunci di vendita di cuccioli di razza sui social media a prezzi molto bassi rispetto ai valori di mercato. I truffatori si avvalgono di foto di cani di razza, spesso di barboncino Toy, e propongono i cuccioli a costi tra i 100 e i 300 euro. Le richieste di denaro arrivano, in alcuni casi, fino a 600 euro, spesso rivolte a persone considerate più vulnerabili o fragili.

Dai 100 ai 300 euro: è quanto i truffatori specializzati nell'online riescono a ricevere da ogni vittima utilizzando una semplice foto di un cucciolo di cane, in particolare barboncino Toy, un annuncio di vendita a prezzi stracciati - perché proveniente da allevamenti fuori Italia - ma con tutte.🔗 Leggi su Perugiatoday.it

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SAPPIAMO IL DESTINO DEI CUCCIOLI DI TAGLIA GRANDE... Stornarella (Fg) 5/9, oggi vi presentiamo Tara, detta Catalda, un concentrato di morbidezza e dolcezza! Ha un mese e mezzo e sarà una futura taglia grande! È adorabile, morbida e simpatica, se - facebook.com facebook