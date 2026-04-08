Truffa del Pos in preoccupante ascesa servono misure per i cittadini

Negli ultimi tempi si registra un aumento preoccupante di casi legati al cosiddetto “Pos pirata”, una tecnica fraudolenta che sfrutta dispositivi di pagamento elettronico. Questa nuova forma di truffa sta colpendo un numero crescente di cittadini, rendendo necessario intervenire con misure specifiche. Le autorità stanno indagando su questa frontiera della criminalità informatica e finanziaria, che si caratterizza per l’uso di apparecchiature non autorizzate per sottrarre denaro dai conti delle vittime.

“Una nuova ed inquietante frontiera della criminalità informatica e finanziaria sta colpendo sempre più cittadini: è il cosiddetto “Pos Pirata”, un apparato - definito dagli inquirenti “Pickpocketing 2.0 - in grado di sottrarre ingenti somme di denaro dalle carte di credito e di debito dei. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

La truffa del Pos nascosto nella borsa: ma è davvero possibile farla? Cosa c'è di vero e cosa sappiamoIl sistema è semplice, con i truffatori che userebbero il chip contactless delle carte e degli smartphone, lo stesso che permette di pagare senza pin...

La truffa del Pos nascosto nella borsa: ma è davvero possibile farla? Cosa c’è di vero e cosa sappiaUn’allerta crescente si diffonde tra i consumatori italiani: è davvero possibile essere derubati con un Pos nascosto, sfruttando la tecnologia...

Argomenti più discussi: Aiutaci con 2 euro, ma ne spariscono 602: la truffa a un anziano; Mi manda il Comune, finto tecnico truffa 2 anziani. Il sindaco: Non fatelo entrare; 'Mamma, ho bisogno di soldi': attenti alla truffa della voce clonata che svuota i conti (87 caratteri); La precisione dello scontrino mette al riparo da controlli automatici.

Nuova truffa ai POS, ATM e accettatori di carte di credito e bancomat ai benzinai: la nuova tecnica si chiama shimmer e consiste nell’installare nel lettore una sottile striscia che clona i dati della carta o bancomat. Questi dati vengono spediti ai truffatori che trasf - facebook.com facebook