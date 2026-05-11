Una fondazione annuncia un nuovo progetto per connettere il passato e il futuro dell’industria navalmeccanica italiana. L'obiettivo è conservare gli elementi storici del settore e al tempo stesso sostenere iniziative di innovazione e ricerca. La strategia si concentra sulla valorizzazione del patrimonio industriale, mantenendo un occhio rivolto allo sviluppo di soluzioni avanzate per il settore. La proposta coinvolge diverse istituzioni e realtà locali.

Preservare e dare valore alla storia dell’ industria navalmeccanica italiana, promuovendo al contempo l’ innovazione e la ricerca in questo settore strategico per la nostra economia. È questa la mission della Fondazione Fincantieri, nata a marzo 2008 con l’obiettivo di recuperare e tutelare il patrimonio storico della società Fincantieri, costituito da documenti storici sulle costruzioni navali, militari e civili, e da prodotti di archeologia industriale. La Fondazione sostiene iniziative culturali, educative e di ricerca storica per raccontare l’evoluzione di un comparto che rappresenta un’eccellenza italiana, mantenendo viva la memoria del passato e ispirando il futuro.🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Un ponte tra passato e futuro. La Fondazione rilancia la sfida

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