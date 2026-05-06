Calvi piazza piena per la lista di Rocco | sfida tra passato e futuro

Nella piazza principale di Calvi si sono radunate molte persone per sostenere la lista guidata da Rocco. La manifestazione ha visto la partecipazione di cittadini e sostenitori, riuniti per ascoltare le proposte dei candidati e confrontarsi con le figure già in carica. Tra i presenti, alcuni dei nuovi candidati si sono affiancati agli amministratori uscenti, creando un mix tra esperienze passate e proposte future.

? Cosa scoprirai Come ha fatto la lista di Rocco a mobilitare la piazza?. Chi sono i nuovi candidati che affiancano gli amministratori uscenti?. Perché l'affluenza al teatro ha superato le aspettative degli osservatori?. Quali progetti concreti propongono i veterani per il futuro di Calvi?.? In Breve Vesce, Centrella, Ucci, Gnerre e Sateriale hanno illustrato i risultati della giunta uscente.. Carpentiero, Mirra, Liviero, Ciampi e Colucciello rappresentano il rinnovamento della lista Per Calvi.. L'evento si è svolto lunedì sera presso il Teatro Comunale e Piazza Roma.. La proposta politica punta a integrare l'esperienza amministrativa con nuove energie territoriali.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Calvi, piazza piena per la lista di Rocco: sfida tra passato e futuro Notizie correlate VIDEO/ Ufficializzata la lista ‘Calvi Insieme’, Errico: “Pronti per il cambiamento”Tempo di lettura: 2 minuti Poco meno di un mese, parte la volata per cercare di portare a termine un progetto, ambizioso e possibile, diventare... Senigallia, Italia Viva sfida il futuro con la lista di Romano? Cosa sapere Italia Viva entra nella lista Progetto Senigallia Riformista a sostegno di Dario Romano.