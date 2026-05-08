Nella serata organizzata presso un teatro locale, l’Orchestra Etno-Popolare ha portato sul palco un repertorio ricco di sonorità diverse, attirando un pubblico di tutte le età. L’evento ha visto la partecipazione di un’orchestra composta da musicisti di varie provenienze, che hanno eseguito brani tradizionali e contemporanei. La manifestazione ha anche previsto momenti di interazione tra i musicisti e gli spettatori, creando un clima di partecipazione attiva.

Tempo di lettura: 3 minuti Una serata di energia, divertimento, inclusione e coinvolgimento autentico: così il pubblico del Teatro comunale di Airola ricorderà la serata del 6 maggio che ha ospitato il concerto dell’ Orchestra Etno?Popolare, formazione curata dalla Rete Provinciale dei Licei Musicali di Benevento, coordinata dall’IIS “Lombardi”, scuola capofila, di cui fanno parte anche il “Guacci” di Benevento e il “Carafa-Giustiniani” di Cerreto Sannita. L’evento, inserito nella Rassegna regionale AuleArmoniche, organizzata dal Polo dei Licei musicali e coreutici della Campania, ha trasformato il teatro in un viaggio sonoro attraverso le tradizioni musicali campane, grazie a un repertorio che ha spaziato dalle tammurriate ai canti rituali, dai brani di lavoro ai canti d’augurio.🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - AuleArmoniche: un ponte di note tra passato e futuro con l’energia dell’Orchestra Etno-Popolare ad Airola

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