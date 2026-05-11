Un percorso tra immagini parole e chitarra classica | viaggio alle origini dello spirito Barocco
Il 13 maggio alle 18, presso il Caffè del Teatro in Corso Diaz 44, si terrà un evento organizzato dal Centro Diego Fabbri. L’appuntamento fa parte del ciclo “Incontri al Caffè” e propone un percorso tra immagini, parole e musica di chitarra classica. L’iniziativa si svolge in un ambiente dedicato alla cultura e alla musica, offrendo ai partecipanti un momento di incontro e approfondimento.
Mercoledì 13 maggio alle 18 al Caffè del Teatro in Corso Diaz 44 il Centro Diego Fabbri propone un nuovo appuntamento del percorso “Incontri al Caffè.il gusto del Barocco” dal titolo “Le Meraviglie del Possibile”. Maria Teresa Indellicati ci condurrà in un percorso alla scoperta dello spirito.🔗 Leggi su Forlitoday.it
Notizie correlate
Alle origini del Barocco: Pietro Modesti e Maurizio Croci in concerto per la rassegna "Organi Callido"La rassegna “Organi Callido a Forlì”, promossa dall’associazione culturale Forlì Antiqua, prosegue martedì 12 maggio alle 20 nella Chiesa di San...
Leggi anche: "Elmo e cupola": un viaggio di oltre seicento pagine tra fede, potere e identità alle origini della civiltà russa
Argomenti più discussi: Giornalisti da tutta Europa alla scoperta di Francavilla Fontana: arte, storia e identità. Le foto; La virtù e la grazia, un viaggio nella complessità dell’universo femminile nell’arte barocca; Scienza e creatività femminile: un incontro Tra le pieghe del Barocco al Circolo Aurora; Diocesi: Nola, torna il Maggio dei monumenti e della cultura nolana tra arte, fede e natura.
Collegium Armonico Il 30 aprile 2026 nasce il Collegium armonico orchestra! Il grande repertorio tra Barocco e Classicismo diventa uno spazio di incontro: un dialogo vivo, fatto di ascolto, equilibrio e condivisione. Ispirati ai collegia musica, diamo vita a un su facebook
Ehi, Grundie! Hai visto la mia mazza daedrica da qualche parte- reddit