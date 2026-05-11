Un percorso tra immagini parole e chitarra classica | viaggio alle origini dello spirito Barocco

Il 13 maggio alle 18, presso il Caffè del Teatro in Corso Diaz 44, si terrà un evento organizzato dal Centro Diego Fabbri. L’appuntamento fa parte del ciclo “Incontri al Caffè” e propone un percorso tra immagini, parole e musica di chitarra classica. L’iniziativa si svolge in un ambiente dedicato alla cultura e alla musica, offrendo ai partecipanti un momento di incontro e approfondimento.

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