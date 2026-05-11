Un percorso tra immagini parole e chitarra classica | viaggio alle origini dello spirito Barocco

Da forlitoday.it 11 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il 13 maggio alle 18, presso il Caffè del Teatro in Corso Diaz 44, si terrà un evento organizzato dal Centro Diego Fabbri. L’appuntamento fa parte del ciclo “Incontri al Caffè” e propone un percorso tra immagini, parole e musica di chitarra classica. L’iniziativa si svolge in un ambiente dedicato alla cultura e alla musica, offrendo ai partecipanti un momento di incontro e approfondimento.

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Mercoledì 13 maggio alle 18 al Caffè del Teatro in Corso Diaz 44 il Centro Diego Fabbri propone un nuovo appuntamento del percorso “Incontri al Caffè.il gusto del Barocco” dal titolo “Le Meraviglie del Possibile”. Maria Teresa Indellicati ci condurrà in un percorso alla scoperta dello spirito.🔗 Leggi su Forlitoday.it

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