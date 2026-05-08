Alle origini del Barocco | Pietro Modesti e Maurizio Croci in concerto per la rassegna Organi Callido
Martedì 12 maggio alle 20, nella Chiesa di San Giuseppe dei Falegnami, si tiene un concerto nell’ambito della rassegna “Organi Callido a Forlì”, promossa dall’associazione culturale Forlì Antiqua. Sul palco si esibiranno due musicisti, Pietro Modesti e Maurizio Croci, con un programma intitolato “Affetti ed estasi: alle origini del Barocco”. L’evento presenta un viaggio musicale che si concentra sul periodo di transizione tra il Rinascimento e il Barocco.
La rassegna “Organi Callido a Forlì”, promossa dall’associazione culturale Forlì Antiqua, prosegue martedì 12 maggio alle 20 nella Chiesa di San Giuseppe dei Falegnami con il concerto Affetti ed estasi: alle origini del Barocco, un viaggio musicale che racconta il momento cruciale di passaggio.🔗 Leggi su Forlitoday.it
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