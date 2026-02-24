Elmo e cupola | un viaggio di oltre seicento pagine tra fede potere e identità alle origini della civiltà russa

È ora disponibile in libreria Elmo e Cupola. Storia della Russia medievale, di Olga Tarovik, 662 pagine, 38,00 euro, collana???????, n. XI, Il Terebinto Edizioni.Il volume accompagna il lettore dalle origini leggendarie della Rus’ fino alla soglia dell’età imperiale, restituendo ampiezza e. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

Arthur Melo e il ritorno alle origini nel calcio brasiliano: il viaggio del centrocampista tra Europa e GrêmioArthur Melo, giovane talento brasiliano, ha attraversato un percorso tra Europa e Brasile.

Bernini e Barberini: a Roma la mostra che svela il dialogo tra arte, potere e mecenatismo del Seicento.Roma apre le porte a una mostra che mette in luce il rapporto tra il famoso scultore e la famiglia Barberini.