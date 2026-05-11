Un patrimonio umano che dobbiamo custodire | la Round Table 6 Forlì festeggia il 60esimo compleanno
Sabato scorso, la Round Table 6 Forlì ha festeggiato il sessantesimo anniversario della sua fondazione con una cerimonia che ha coinvolto membri e ospiti. L'evento ha rappresentato un momento di riflessione sul percorso fatto finora, unendo ricordi e progetti futuri in un'occasione che si distingue per il valore simbolico e storico. La celebrazione ha sottolineato la durata e l'importanza dell'associazione nel tempo.
Ci sono traguardi che superano la semplice ricorrenza cronologica per farsi storia collettiva. La Round Table 6 Forlì ha celebrato sabato il suo 60° anniversario, un "compleanno" che ha saputo unire passato, presente e futuro in una serata carica di emozione e significato istituzionale. L’evento.🔗 Leggi su Forlitoday.it
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