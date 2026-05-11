Un nuovo presidio per la città | Forlimpopoli punta sul rilancio dell' Ex Bocciofila

Il Comune di Forlimpopoli ha aperto una procedura di affidamento in concessione dell’immobile chiamato “Ex Bocciofila”. L’obiettivo è trovare un soggetto che si occupi della gestione del locale, che sarà destinato alla somministrazione di alimenti e bevande. L’avviso pubblico è stato pubblicato recentemente e prevede che venga individuato chi possa prendersi cura della struttura. La decisione riguarda un edificio situato in città e dedicato a questo nuovo uso.

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Il Comune di Forlimpopoli ha pubblicato un avviso pubblico per l’affidamento in concessione d'uso dell’“Ex Bocciofila”, con l’obiettivo di individuare un soggetto cui affidare la gestione di un immobile destinato alla somministrazione di alimenti e bevande. L’immobile è situato in via del.🔗 Leggi su Forlitoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Pizza punta al rilancio: un laboratorio urbano per la cittàNello Pizza, candidato sindaco sostenuto dal Partito Democratico, ha delineato questa mattina a Via Tagliamento la visione politica per la città in... Monselice, Fabio Conte punta al rilancio: “La città ritorna? Cosa scoprirai Come potrà il nuovo programma garantire la sicurezza di donne e anziani? Quali interventi concreti sono previsti per le frazioni... Argomenti più discussi: Forlimpopoli. Pubblicato il bando per la concessione dell’ex Bocciofila; Forlimpopoli ricorda Peppino Impastato: una giornata tra memoria, impegno e cinema; Mezzo secolo tra i fiori: Forlimpopoli omaggia Giuseppe Novaga; Graphic novel e cinema civile con Libera.