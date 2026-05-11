Un morto e due feriti tra risse e sparatorie | il fine settimana di sangue di Napoli
Nel corso del fine settimana a Napoli si sono verificati diversi episodi di violenza con un bilancio di un morto e due feriti. Durante le risse e gli scontri, sono state sequestrate diverse armi, tra cui coltelli e un martello frangivetro. La situazione ha portato a interventi delle forze dell’ordine che hanno cercato di gestire l’emergenza. I dettagli sugli eventi e le indagini sono ancora in corso.
Sequestrate anche diverse armi tra cui coltelli e perfino un martello frangivetro. Il bilancio del terribile fine settimana di Napoli.🔗 Leggi su Fanpage.it
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